Meteorologe Unwetter am Montag - So wird das Wetter an Pfingsten

Für Teile der Region Trier galt am Montagnachmittag zeitweilig eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Hagel und Starkregen. Über Online-Dienste wie Katwarn und NINA wurden entsprechende Hinweise an Telefone in den betreffenden Gebieten verschickt. Auf Nachfrage von volksfreund.de teilte ein Sprecher der Leitstelle in Trier am frühen Montagabend jedoch mit, dass es wettermäßig kaum Einsätze in der Region Trier gegeben habe. So seien in Föhren (Verbandsgemeinde Schweich) und auf einem Campingplatz in Prüm Wehren wegen eingedrungenem Wasser in Kellerräumen - in Prüm „minimal“ in einem Gebäude - aktiv geworden. Und in Wilsecker (Verbandsgemeinde Bitburger Land) habe ein Bach kurzzeitig einen Straßenbereich unter Wasser gesetzt. In der Stadt Trier blieb es ruhig.