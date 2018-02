später lesen Rheinland-Pfalz: SPD-Mitglied will Bundesvorsitzender werden Teilen

Noch ein Gegenkandidat für Andrea Nahles: Das rheinland-pfälzische SPD-Mitglied Mario Lavan aus Waldlaubersheim (Kreis Bad Kreuznach) will sich um den SPD-Vorsitz bewerben. „Ich habe mich persönlich zu diesem Schritt entschieden, da auch ich der Überzeugung bin, dass die SPD eine Runderneuerung in der Führung anstreben muss“, teilte Lavan am Samstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Es solle klar gemacht werden, dass viele Personen in der Partei sich vorstellen könnten, bei dieser Erneuerung mitzuwirken. „Ich betone, dass diese Entscheidung von mir getroffen wurde.“ dpa