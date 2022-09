Sonntagsfrage : Minus sieben Prozentpunkte: SPD Rheinland-Pfalz rutscht in Wahlumfrage ab

Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim vergangenen Parteitag der rheinland-pfälzischen SPD in Idar-Oberstein. Foto: Adrian Vidak

Mainz Laut einer neuen Umfrage verliert die SPD in Rheinland-Pfalz deutlich an Zustimmung. Die Zufriedenheit mit der Ampelregierung liegt auf dem zweitniedrigsten Wert seit Bestehen 2016. Die Rheinland-Pfälzer haben zudem wenig Vertrauen in die Aufarbeitung der Flutkatastrophe.

Die SPD verliert in Rheinland-Pfalz an Zustimmung. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten nur noch auf 27 Prozent - sieben Prozentpunkte weniger als noch im März dieses Jahres. Das geht aus der neuesten repräsentativen Befragung von infratest dimap im Auftrag des SWR Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ hervor.

Demzufolge liegt die rheinland-pfälzische CDU derzeit gleichauf mit der SPD bei 27 Prozent (plus 1). Dir Grünen legten im Vergleich zum März auf 14 Prozent (plus 3) zu. Am stärksten gewinnt die AfD mit fünf Prozentpunkten – sie kommt auf insgesamt 12 Prozent. Die FDP käme derzeit auf 8 Prozent (minus 1). Die Freien Wähler rutschen auf 4 Prozent (minus 1).

Sonntagsfrage in Rheinland-Pfalz zeigt schrumpfende Mehrheit für Ampel

Trotz der Verluste käme die Ampel-Koalition rechnerisch noch auf eine Mehrheit in Parlament. Allerdings geht die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung deutlich zurück. Im März waren noch knapp zwei Drittel mit der Arbeit zufrieden, nun ist es nur noch knapp die Hälfte - minus 15 Prozentpunkte. Laut SWR ist das der zweitniedrigste Wert seit Bestehen der Ampel-Koalition 2016.

Ein Grund könnten die Folgen der Flutkatastrophe an der Ahr im vergangenen Jahr sein. Die Landesregierung steht derzeit enorm unter Druck bei der politischen Aufarbeitung, die Opposition fordert den Rücktritt mehrerer Politiker – unter anderem von Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die Unzufriedenheit zeigt sich auch in der Bevölkerung. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) haben laut Befragung weniger oder gar kein Vertrauen, dass der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe mögliche politische Versäumnisse aufarbeitet. 25 Prozent haben hingegen großes Vertrauen, 2 Prozent sehr großes Vertrauen.