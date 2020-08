Kostenpflichtiger Inhalt: SPD startet Wahlkampf : Dreyer setzt auf kostenlose Laptop-Leihe für jeden Schüler aus einkommensschwachen Familien

Foto: dpa/Jörg Halisch

Mainz Die SPD will im Landtagswahlkampf 2021 stark auf Bildungsgerechtigkeit setzen, kündigte die Ministerpräsidentin an und nannte erste Details. Parteichef Lewentz attackierte den CDU-Herausforderer in Rheinland-Pfalz scharf.