Rheinland-Pfalz stellt 3,3 Milliarden für Coronakampf bereit

Mainz Am Montag präsentierte das Bundeskabinett einen umfangreichen Nachtragshaushalt, nun folgt die rot-gelb-grüne Landesregierung in Mainz. Wirtschaftsminister Wissing betont, es werde ein Leben nach der Corona-Krise geben.

Mit einem Nachtragshaushalt über 3,3 Milliarden Euro will die rheinland-pfälzische Landesregierung die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie lindern. In dem Entwurf für das Ausgabengesetz seien 800 Millionen Euro für die aktuelle Krisenbewältigung enthalten, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz mit.