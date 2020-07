Rheinland-Pfalz: Steuerliche „Homeoffice-Pauschale“ kritisch

Mainz Die Forderung nach einer steuerlichen Entlastung für Beschäftigte im Homeoffice wird im rheinland-pfälzischen Finanzministerium nicht unterstützt. „Dem Vorschlag aus Hessen stehen wir skeptisch gegenüber“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums in Mainz.

Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hatte vorgeschlagen, dass Arbeitnehmer ihre Kosten über eine einfache Pauschale steuerlich geltend machen können. Für jeden vollen Arbeitstag in den heimischen vier Wänden sollten 5 Euro als Werbungskosten absetzbar sein, mit einer Jahresobergrenze von 600 Euro. Steuergesetze liegen in der Zuständigkeit des Bundes. Für eine Bundesregelung zur steuerlichen Förderung der Arbeit im Homeoffice hat sich auch die CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl regte dazu eine Bundesratsinitiative an. Brandl schloss sich dabei dem Vorschlag einer Pauschale von fünf Euro am Tag und maximal 600 Euro im Jahr an.