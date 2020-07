Stichproben : Coronaergebnisse in Schulen der Region allesamt negativ - Eifeler Landrat fordert mehr Tests

Das Land testet vor und nach den Ferien stichprobenweise, ob Schüler am Coronavirus erkrankt sind. In Rheinland-Pfalz fielen die ersten Ergebnisse erfreulich aus. Kritikern reicht die Masse an Tests aber nicht.

Das Land fährt einen anderen Kurs und setzt auf Stichproben. Es testet an 25 Schulen in Rheinland-Pfalz je 40 Schüler und zehn Mitarbeiter vor und nach den Ferien, ob Schüler, Lehrer oder Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt sind. Eine Sprecherin des Bildungsministeriums sagte auf TV-Anfrage nun: „Die erste Testreihe an Schulen ist komplett abgeschlossen und hat ausschließlich negative Tests hervorgebracht.“ In der Region getestet wurde an dem Regino Gymnasium Prüm, der berufsbildenden Schule in Prüm, dem Gymnasium in Saarburg, dem Thomas-Morus-Gymnasium in Daun und der berufsbildenden Schule Vulkaneifel Gerolstein. Streit reichen die Tests nicht aus: „Es gibt damit Schulen erster und Schulen zweiter Klasse“, moniert der Eifeler Landrat.