Bis Pfingstsonntag Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz angelaufen: Diese Linien sind betroffen

Fahrt-Nr.: 367 002 ab 07:20 Uhr Kautenbach am Wasserwerk nach Traben Schulzentrum an 07:48 Uhr

Fahrt-Nr.: 367 004 ab 08:30 Uhr Kautenbach am Wasserwerk nach Traben Neue Straße an 08:48 Uhr

Fahrt-Nr.: 367 010 ab 14:30 Uhr Kautenbach am Wasserwerk nach Traben Neue Straße an 14:48 Uhr

Fahrt-Nr.: 367 012 ab 15:30 Uhr Kautenbach am Wasserwerk nach Traben Neue Straße an 15:48 Uhr

Fahrt-Nr.: 367 014 ab 16:35 Uhr Kautenbach am Wasserwerk nach Traben Neue Straße an 16:53 Uhr