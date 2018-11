später lesen Rheinland-Pfalz-Tag 2019 erhält neuen Anstrich FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der Rheinland-Pfalz-Tag soll runderneuert werden. Staatssekretär Clemens Hoch (SPD) stellt die Neuerungen am heutigen Montag (13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei in Mainz vor. Um das Landesfest zu modernisieren, sollen Inhalt und Optik verändert werden. dpa