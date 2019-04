später lesen Rheinland-Pfalz-Tag: Landesregierung will präsenter sein Teilen

Die Landesregierung will sich beim diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am Trifels (28. bis 30. Juni) umfangreicher präsentieren als bisher. „Wir setzen neue Formate um, die direkte Gespräche mit den Bürgern ermöglichen“, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei. dpa