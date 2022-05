Landesfest : Rheinland-Pfalz-Tag mit über 150.000 Besuchern am Samstag

Besucherinnen feiern vor der SWR-Bühne. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Mainz Der Rheinland-Pfalz-Tag hat am Samstag mehr als 150 000 Besucher in die Landeshauptstadt gelockt. „Auch am zweiten Tag des Rheinland-Pfalz-Tags war die Stimmung in Mainz hervorragend“, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag mit.

Das dreitägige Landesfest geht am Sonntag mit einem bunten Festumzug (ab 13.00 Uhr) mit Gruppen aus verschiedenen Teilen des Landes zu Ende.

Insgesamt sind 2500 Teilnehmer am Start, darunter nach Angaben der Staatskanzlei unter anderem 22 Musikgruppen und 39 Motivwagen. „Der Festzug und seine Teilnehmer und Teilnehmerinnen repräsentieren die kreative und kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz“, sagte Dreyer.

Rund 300 000 Besucher hatten die Veranstalter im Vorfeld zur Landesparty erwartet. Das Fest fiel in diesem Jahr mit dem 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz zusammen. Gefeiert wurde seit Freitag - weitgehend ohne Corona-Beschränkungen nach zwei Jahren Pause.

