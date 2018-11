später lesen Rheinland-Pfalz-Tag soll moderner und regionaler werden FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Das Landesfest der Rheinland-Pfälzer soll sich ab dem nächsten Jahr moderner präsentieren. Ein neues Logo für den Rheinland-Pfalz-Tag bilde die Konturen des Landes nach, kündigte Staatskanzleichef Clemens Hoch (SPD) am Montag in Mainz an. dpa