Wirtschaft geht es aber nicht schnell genug : Land treibt Breitbandausbau voran

Mainz/Trier Im Jahr 2010, als Miroslav Klose noch WM-Tore schoss, Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest gewann und Barack Obama US-Präsident war, konnten sich viele Rheinland-Pfälzer noch getrost eine Tasse Kaffee kochen, ehe eine Internetseite geladen war.

Die SPD-Staatssekretäre Heike Raab und Randolf Stich frohlockten am Dienstag über neue Zahlen, als sie den digitalen Statusbericht vorstellten. Danach verfügen inzwischen mehr als 85,8 Prozent aller Haushalte über Internet, das schneller ist als 50 Megabit pro Sekunde, sagten sie. In den Kreisen Neuwied, Altenkirchen, Südwestpfalz und Rhein-Lahn sei der Ausbau von flächendeckend schnellem Internet abgeschlossen, sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich. Kreise wie Bitburg-Prüm mit einem Plus von 41,9 Prozent bei Haushalten mit schnellem Internet, die Vulkaneifel (38,6 Prozent) und Altenkirchen (35,6 Prozent) haben seit Mitte 2018 aufgeholt. Nach Thüringen habe Rheinland-Pfalz den höchsten Zuwachs deutschlandweit.

Weitere Zahlen, mit denen das Land für sich wirbt: In 22 Landkreisen laufen derzeit 24 Breitband-Projekte, um schnelles Netz weiter voranzutreiben. Die gesamten Investitionen liegen dabei bei 458 Millionen Euro, von denen das Land 121,3 Millionen Euro beisteuert. Dabei werde inzwischen der Ausbau mit deutlich schnelleren Gigabit-Glasfaserleitungen vorangetrieben, an dem zurzeit neun Kreise flächendeckend arbeiteten.

Gelohnt habe sich der rheinland-pfälzische Weg, den Ausbau der einzelnen Orte in den Landkreisen zu bündeln. „Topografisch schwierigere Regionen, in denen es keinen privatwirtschaftlichen Ausbau gibt, sind so abgedeckt“, sagt Stich. Arne Rössel, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz, lobt zwar das Bemühen der Landesregierung, den Kreisen mehr Verhandlungsmacht zu verleihen. „Das selbst gesteckte Ziel, bis Ende 2018 flächendeckend schnelles Internet zu erreichen, wurde aber verfehlt“, tadelt Rössel.