Markenamt : Rheinland-Pfalz trotzt dem Trend: Mehr Patente angemeldet

München/Mainz Dem deutschlandweiten Trend zum Trotz sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mehr Patente angemeldet worden. Nach Angaben des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) vom Mittwoch war Rheinland-Pfalz mit einem Anstieg um 9,3 Prozent auf 854 Anmeldungen das einzige Bundesland, aus dem mehr Erfindungen eingereicht wurden als 2020. Damit lag Rheinland-Pfalz im Länder-Ranking bei der Gesamtzahl der Anmeldungen auf dem sechsten Platz.

Der rheinland-pfälzische Anteil an der Gesamtzahl der Patentanmeldungen in Deutschland liegt bei 2,1 Prozent. Auch dies bedeutet Rang sechs im Ländervergleich. Die führenden Technologiefelder in Rheinland-Pfalz waren laut DPMA die Bereiche Transport, Bauwesen und sonstige Sondermaschinen. In diesen Bereichen wurden insgesamt 251 Patente angemeldet. Die Zuwächse lagen dabei zwischen 27,7 Prozent (Bauwesen) und 37,3 Prozent (Transport).