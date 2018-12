später lesen Rheinland-Pfalz übernimmt 2020 KMK-Vorsitz FOTO: Peter Zschunke FOTO: Peter Zschunke Teilen

Rheinland-Pfalz übernimmt 2020 den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz (KMK). „Das wird eine neue Herausforderung, auf die ich mich freue“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vor einer Sitzung der KMK am Donnerstag in Berlin. dpa