Rheinland-Pfalz übernimmt Finanzen bei Staatstheater Mainz

Das Land Rheinland-Pfalz trägt angesichts steigender Kosten im Staatstheater Mainz künftig einen höheren Finanzierungsanteil als die Stadt. In der laufenden Spielzeit 2018/2019 geht es zunächst um zusätzlich anfallende Kosten von 1,6 Millionen Euro: Das Land werde abweichend von der bisher vereinbarten paritätischen Finanzierung rund eine Million Euro und die Stadt 600 000 Euro der zusätzlichen Kosten übernehmen, teilte das Kulturministerium am Donnerstag in Mainz mit. dpa