Rheinland-Pfalz: Umsätze im Gastgewerbe brechen ein

Bad Ems Der Umsatz von Gastronomen und Hoteliers in Rheinland-Pfalz ist wegen der Corona-Krise im März um mehr als ein Drittel eingebrochen. Nach vorläufigen Berechnungen lagen die Umsätze preisbereinigt 43 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte.



