Rheinland-Pfalz und das Partnerland Ruanda wollen die Zusammenarbeit vertiefen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der ruandische Minister für kommunale Angelegenheiten, Francis Kaboneka, äußerten den festen Willen, die Partnerschaft weiter auszubauen, schrieb Regierungssprecherin Andrea Bähner am Montag per Twitter nach einem Treffen von Dreyer und Kaboneka in der Hauptstadt Kigali. dpa