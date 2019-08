Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet wechselhaftes Wetter

Dunkle Wolken ziehen über ein Rapsfeld. Foto: Harald Tittel/Archivbild.

Offenbach Schön warm, aber oft bewölkt und teilweise verregnet wird es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen bleiben am Montag, Dienstag und Mittwoch überwiegend im 20er-Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Vereinzelt kann es Gewitter geben.

Am Montag ist es laut DWD wechselnd bewölkt, im Norden stärker als im Süden. Vormittags gibt es örtlich etwas Regen, nachmittags in der Osthälfte vereinzelt Schauer und Gewitter, die aber rasch abziehen. Die Temperaturen erreichen Werte von 24 Grad in der Hocheifel und 30 Grad am Oberrhein. Nachts kühlt es auf 16 bis 11 Grad ab.

Der Dienstag beginnt locker bewölkt, ab dem Mittag zieht von Südwesten her aber schauerartiger, teils gewittriger Regen über die Bundesländer. Mit 24 bis 28 Grad wird es wieder warm, nachts erreichen die Temperaturen Werte von 17 bis 12 Grad.