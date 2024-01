Wetterlage Rheinland-Pfalz und Saarland: es bleibt nass und windig

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD zeitweise regnerisch bei Tiefstwerten zwischen sieben und drei Grad. Der Tag beginnt bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf lockert es auf und es sind nur noch einzelne Schauer zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei milden 11 bis 14 Grad, in höheren Lagen bei 9 Grad. Den Meteorologen zufolge weht ein mäßiger bis frischer Wind. Auch starke bis stürmische Böen sind möglich. In der ersten Tageshälfte erwarten die Wetterexperten Sturmböen im Bergland und schwere Sturmböen in Kammlagen. Am Nachmittag soll der Wind nachlassen.