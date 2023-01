Kirche : Rheinland-Pfalz und Saarland gedenken des Papstes

Mainz/Saarbrücken Bischöfe und Politiker haben Benedikt XVI. gedacht. Die Stimmen waren von Respekt geprägt, teils klangen aber auch kritische Töne an.

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben viele Würdenträger des am Samstag verstorbenen emeritierten Papstes gedacht. Der Limburger Bischof Georg Bätzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, nannte Benedikt XVI. einen beeindruckenden Theologen und erfahrenen Hirten. „Papst Benedikt hat die Stimme des Evangeliums - gelegen oder ungelegen - hörbar gemacht.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigte die historische Bedeutung des verstorbenen emeritierten Papstes. „Für uns in Deutschland war es ein herausragendes Ereignis, dass nach Jahrhunderten wieder ein Deutscher zum Papst gewählt wurde“, sagte sie am Samstag in Mainz. „Und wie immer man sein Lebenswerk einschätzt: Papst Benedikt hat zweifellos die katholische Kirche über Jahrzehnte maßgeblich geprägt.“

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf warnte davor, sich vorschnell ein Urteil über den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. zu bilden. „Sein überraschender Rücktritt als Papst hat viele Menschen bewegt und beeindruckt“, sagte Kohlgraf am Samstag. „Mit abschließenden Einordnungen eines derart vielfältigen Lebenswerks sollten wir uns jetzt zurückhalten.“ Es zu kurz gegriffen, ein Lebenswerk im Licht jetzt offenkundiger Probleme zu sehen. „Ich überlasse dieses Urteil dem großen Gott, an den wir glauben.“

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, bezeichnete Benedikt XVI. als „Theologen von Weltgeltung“. Katholiken in der ganzen Welt werden nach den Worten von Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) dem verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. ein ehrendes Andenken bewahren „als bedeutendem Theologen und Hirten der Christenheit“.

Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) erinnerte am Neujahrstag daran, dass am Montag (2.1.) das Kondolenzbuch für Benedikt XVI. in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin aufgeschlagen werden sollte. Der DBK-Vorsitzende Bischof Bätzing und der Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterović, sollten sich am Montagmorgen als Erste eintragen.