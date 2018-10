später lesen Rheinland-Pfalz und Saarland: Goldenes Oktoberwochenende FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Die zweite Oktoberhälfte startet zumeist trocken an Rhein, Mosel und Saar. Am Sonntag wird es nach Auflösung einzelner Nebelbänke in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland weitgehend sonnig und trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. dpa