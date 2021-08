Rheinland-Pfalz und Saarland: Hochsommerliche Temperaturen

Die Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Mainz/Essen In Rheinland-Pfalz und im Saarland soll es auch zum Wochenende hochsommerliches Wetter geben. Am Freitag werden Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

In der Hocheifel klettern die Temperaturen auf maximal 25 Grad. Es bleibt trocken. Auch am Samstag rechnet der DWD mit hohen Temperaturen: Die Höchstwerte erreichen 26 bis 30 Grad, im Bergland liegen sie bei etwa 24 Grad.

Am Sonntag soll es dann heiter bis wolkig werden. Der Süden kann laut Vorhersage mit längeren Sonnenanteilen rechnen. Es bleibt trocken bei 25 bis 30 Grad. Die nächste Woche soll ungemütlicher werden und zahlreiche Schauer mit sich bringen.