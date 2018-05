später lesen Rheinland-Pfalz und Saarland: Kooperation mit Yad Vashem FOTO: epa Jim Hollander FOTO: epa Jim Hollander Teilen

Die Nachbarländer Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen in den Schulen die Erinnerung an den Holocaust verstärkt wachhalten. Beide Länder unterzeichneten in Jerusalem mit der Gedenkstätte Yad Vashem und dem israelischen Bildungsministerium eine Absichtserklärung, um die Erinnerungsarbeit an Schulen zu intensivieren. dpa