„Globaler Klimastreik“ Rheinland-Pfalz und Saarland: Kundgebungen für Klimaschutz

Mehrere Hundert Menschen sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Bewegung Fridays for Future hatte bundesweit zum „globalen Klimastreik“ aufgerufen. In Mainz beteiligten sich einer Schätzung der Polizei zufolge etwa 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten an einer Kundgebung. In Koblenz sprachen die Behörden von einem „mittleren dreistelligen Bereich“. In Saarbrücken seien es etwa 300 Menschen gewesen, hieß es. In beiden Bundesländern war demnach von Zwischenfällen nichts bekannt.