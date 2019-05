Rheinland-Pfalz und Saarland: Mehr Camping-Übernachtungen

Mainz Campingurlaub wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer populärer - die Übernachtungszahlen steigen seit Jahren. Entsprechend positiv blickt die Branche auf die anstehende Saison. „Wir freuen uns jetzt auf drei hoffentlich gute Wochen“, sagte der Geschäftsführer des Campingplatzverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland Heinrich Lang der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wärme rund um die Osterzeit bescherte den Campingplätzen bereits einen starken Saisonstart. „Die Zahlen haben das Vorjahresgeschäft noch übertroffen“, sagte Lang mit Blick auf die Übernachtungszahlen an Ostern. Allerdings ist die Branche stark wetterabhängig, so dass die Campingplätze zuletzt eine schwächelnde Nachfrage spürten. „So kalt wie die letzten Tagen, das bekommt uns nicht sehr“, sagte Lang.

Den Trend zum Campingurlaub belegen auch Zahlen der Statistik-Behörden. Im ersten Quartal des Jahres gab es demnach auf rheinland-pfälzischen Campingplätzen 73 989 Übernachtungen. Das entspricht einer Steigerung von 11,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Behörde in Saarbrücken verbuchte im selben Zeitraum 4732 Übernachtungen auf saarländischen Campingplätzen. Dort seien es mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, sagte eine Sprecherin. Das Ostergeschäft ist in beiden Statistiken noch nicht berücksichtigt.