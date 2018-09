später lesen Rheinland-Pfalz und Saarland: Oktober beginnt grau FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der Oktober startet an Rhein, Mosel und Saar ungemütlich und kühl. Nach dem sonnigen Wochenende beginnt die Arbeitswoche am Montag in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselnd und stark bewölkt. Gebietsweise regnet es, am Nachmittag fallen Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. dpa