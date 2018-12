später lesen Rheinland-Pfalz und Saarland reduzieren Schulden Teilen

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind die Schulden im dritten Quartal zurückgegangen. Sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch zum zweiten Quartal 2018 konnten die beiden Bundesländer ihre Verbindlichkeiten drücken, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. dpa