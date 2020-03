Rheinland-Pfalz und Saarland: Sonniger Start in die Woche

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die neue Woche mit viel Sonne und milden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, scheint die Sonne am Montag vor allem in der Vorderpfalz bei Temperaturen bis 19 Grad.



