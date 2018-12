Rheinland-Pfalz und Saarland starten Onlinewache der Polizei

Anzeigen können bei der Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab sofort übers Internet erstattet werden. Möglich macht das die Onlinewache der Polizei, die am Donnerstag für beide Länder freigeschaltet wurde. dpa

Der somit „direkte Draht“ der Bürger zur Polizei per Smartphone, Tablet oder Computer sei „schnell, zeit- und ortsunabhängig und bürgernah“, sagten der rheinland-pfälzische Innenstaatssekretär Günter Kern (SPD) und der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) in Trier.

Anfangs sollen vor allem Diebstähle, Sachbeschädigungen und Betrugsdelikte bei Käufen oder Verkäufen gemeldet werden können. Eingetragen werden könnten aber auch verdächtige Beobachtungen. Zudem gebe es eine Rubrik für Lob oder Beschwerden an die Polizei. In Rheinland-Pfalz ist die Onlinewache beim Lage- und Dauerdienst des Landeskriminalamtes angedockt, im Saarland beim Landespolizeipräsidium. In vielen Bundesländern gibt es Online- oder Internetwachen bereits.

