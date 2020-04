Rheinland-Pfalz und Saarland starten sonnig in Karwoche

Raps blüht zwischen Weinreben auf einem Weinberg nahe Nierstein. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild.

Mainz/Saarbrücken Mit dem Beginn der Karwoche steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Sonntag werde sonnig und niederschlagsfrei, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach.



Die Höchsttemperatur liegen demnach zwischen 18 und 21 Grad, im höheren Bergland um 16 Grad. Am Montag bleibe es sonnig und werde mit 19 und 23 Grad noch wärmer.