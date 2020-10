Rheinland-Pfalz und Saarland: Trübes Wetter am Wochenende

Ein Frau geht bei bewölktem Himmel an einer Promenade in Mainz entlang. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Offenbach Wind, Wolken und Regen: Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird trüb und wechselhaft. Schon am Freitag sei es vorwiegend stark bewölkt mit vereinzeltem Regen im Südwesten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

