Rheinland-Pfalz und Saarland: Viel Sonnenschein erwartet

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende viel Sonnenschein. Am Sonntag bleibt es trocken bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und neun Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

In der Nacht zum Montag kann es örtlich neblig werden. Die Temperatur sinkt auf minus ein bis minus vier Grad. In der Eifel kann es bis zu minus sieben Grad kalt werden.

Am Montag ist es laut DWD zunächst heiter, südlich der Mosel sogar sonnig. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf. Es bleibt aber trocken bei Höchstwerten zwischen fünf und neun Grad, im Berglang um vier Grad. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es weitgehend trocken. Verbreitet wird es aber frostig, örtlich auch glatt bei Tiefstwerten zwischen null und minus drei Grad, in den Hochlagen der Eifel bis minus fünf Grad.