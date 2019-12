Rheinland-Pfalz und Saarland: Wetter überwiegend freundlich

Vier Windkraftanlagen stehen auf einem Feld bei Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Mittwoch überwiegend freundlich. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wird es heiter bis sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

