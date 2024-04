Wetterprognose Rheinland-Pfalz und Saarland: Wetter weiterhin wechselhaft

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen weiterhin wechselhaftes Aprilwetter. Am Mittwoch ist bei wechselnder bis starker Bewölkung mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad und in höheren Lagen bei um die 6 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, bei Gewittern sind starke Böen möglich. Für die Nacht zum Donnerstag sagte der DWD Glätte voraus.