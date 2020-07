Rheinland-Pfalz und Saarland: Wolkiges Wochenende erwartet

Regenwolken verdecken die Sonne am Himmel. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Offenbach Zum Wochenende ziehen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Wolken auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte, kann sich am Freitag zwischenzeitlich aber auch die Sonne zeigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa