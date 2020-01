Mainz Die Ampelkoalition will künftig nur noch wiederkehrende Abgaben für kommunale Anlieger erlauben. Das soll Familien und Rentner entlasten.

Rheinland-Pfalz will nun doch die einmaligen hohen Beiträge abschaffen, die Anlieger beim Ausbau kommunaler Straßen blechen müssen.

Künftig soll es nur noch wiederkehrende Beiträge geben, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer in Mainz und bestätigte damit eine exklusive Berichterstattung des Trierischen Volksfreunds vom Vorabend.

Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Kommunen nur noch wiederkehrende Beiträge erheben, die mehr Menschen in einem Ort betreffen, aber nicht auf einen Schlag, sondern verteilt über viele Jahre gezahlt werden. Kommunen, die ihr System umstellen, will das Land bis Ende 2023 rund 10,4 Millionen Euro zahlen - rund fünf Euro pro Einwohner in einer Abrechnungseinheit.