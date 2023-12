Erneuerbare Energien Solarboom, aber Windflaute: Land verfehlt nur noch ein Ziel bei der Energiewende

Erstmals hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ihr selbst gestecktes Ausbauziel bei der Solarenergie erreicht. Schon vor Jahresende liegt die Leistung der neuen Photovoltaikanlagen im Land bei mehr als 860 Megawatt - 500 MW pro Jahr sind der Plan. Bei der Landtagssitzung in dieser Woche hat sich die Ampelkoalition dafür gegenseitig kräftig auf die Schultern geklopft. Von einem Solarboom war die Rede. In den Vorjahren war die Regierung jeweils noch deutlich am Jahresziel gescheitert.