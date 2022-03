Pandemie : Rheinland-Pfalz verlängert Corona-Maßnahmen: Maskenpflicht bleibt bestehen

Die Maskenpflicht etwa in Geschäften wird in Rheinland-Pfalz verlängert. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen will Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen und auch in Geschäften beibehalten.

In Rheinland-Pfalz soll es vorerst bei der Maskenpflicht in Geschäften und auch in weiterführenden Schulen bleiben. Das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) angekündigt. Er wolle am Dienstag dem rheinland-pfälzischen Ministerrat vorschlagen, die aktuell geltenden Maßnahmen „im Wesentlichen zunächst bis Anfang April“ beizubehalten.

Demnach würde unter anderem in der Gastronomie weiter die 3G-Regel gelten. Überall wo es diese Zugangsbeschränkungen gibt, soll es auch weiterhin keine Maskenpflicht mehr geben. „Im Einzelhandel und in anderen nicht kontrollierten öffentlichen Bereichen gilt die Maskenpflicht demnach weiter. Auch an allen weiterführenden Schulen bleibt es für zwei Wochen länger bei der Maskenpflicht auch am Platz“, sagte Hoch. Es war geplant, dass an weiterführenden Schulen die Maskenpflicht entfallen soll. In den Grund- und Förderschulen gilt seit heute keine Maskenpflicht mehr im Unterricht.

Hoch sagte: „Dieses vorsichtige Agieren halte ich für notwendig und angemessen, um die sehr hohe Dynamik noch genauer einordnen zu können.“ Die Lage in den Krankenhäusern sei trotz der hohen Infektionszahlen stabil. „Wir registrieren jedoch, dass immer mehr Menschen, die auch in diesen Einrichtungen arbeiten, selbst erkranken und ausfallen. Die Betreuung von Patientinnen und Patienten lastet somit auf den Schultern von wenigen Menschen, die ohnehin in zwei Jahren Pandemie über ihre eigenen Grenzen hinaus geschuftet haben. Wir alle müssen ihnen eine Verschnaufpause verschaffen“, so Hoch.