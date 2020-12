Lockerungen gekippt : Alkoholverbot&Co - Rheinland-Pfalz verschärft Corona-Einschränkungen an Weihnachten und Silvester

Alkoholverbot&Co - Rheinland-Pfalz verschärft Corona-Einschränkungen an Weihnachten und Silvester

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die geplanten Lockerungen über die Feiertage kippen. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Die Infektionszahlen seien nicht stark genug gesunken, um Lockerungen zu vertreten, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute in Mainz. Das Land verkürzt nun den Zeitraum rund um Weihnachten, in dem sich eigentlich zehn Menschen auf einmal treffen sollten. Welche Regeln nun gelten.

Kommando zurück! Die rheinland-pfälzische Landesregierung hebt einige der in Aussicht gestellten Lockerungen für Weihnachten und Silvester wieder auf. Das Land verkürzt den Zeitraum, in dem sich mehr als fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen sollen. Nun sollen sich nur noch zwischen dem 23. und 27. Dezember höchstens zehn Menschen aus maximal drei Hausständen treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Zuvor war geplant, die Kontaktbeschränkungen vom 23. Dezember bis 1. Januar zu lockern und in dieser Zeit Treffen von bis zu zehn Menschen zu erlauben.