Rheinland-Pfalz verurteilt Gewalt gegen Beamte

Die rheinland-pfälzische Landesregierung und der Beamtenbund haben die Gewalt gegen Polizisten und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst verurteilt. Für das Frühjahr 2019 plant die Landesregierung eine Aktionswoche, in der die Leiter von Dienststellen mit den Beschäftigten über Gewalt sprechen, kündigte sie am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung mit dem dbb Beamtenbund in Mainz an. dpa