Umwelt Rheinland-Pfalz: Vorsitz bei der Umweltministerkonferenz

Die Umweltministerkonferenz habe die Chance, die Weichen für eine Zukunft zu stellen, „in der wir weiterhin all das schützen, was für ein Überleben und ein gutes Leben wichtig sei: saubere Luft, sauberes und ausreichend Wasser sowie intakte Böden, auf denen wir unsere Nahrungsmittel anbauen“. Die beiden Konferenzen der Umweltminister 2024 sind im Frühjahr in Bad Dürkheim in der Pfalz und im Herbst in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal geplant.