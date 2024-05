Organisierte Kriminalität Macht die italienische Mafia ausgerechnet um die Region Trier einen Bogen?

Exklusiv | Trier · Vor genau einem Jahr sorgte eine spektakuläre Razzia gegen die Mafia auch in Rheinland-Pfalz für Schlagzeilen. Was ist aus den damaligen Festnahmen geworden? Und wo in Rheinland-Pfalz fühlen sich die Mafiosi wie zu Hause?

14.05.2024 , 14:26 Uhr

Ein Polizist steht während der Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafia in Deutschland an seinem Fahrzeug. Foto: dpa/Alex Talash