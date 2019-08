Mainz Parteikreise rechnen damit, dass der 61-Jährige in eine neue Position strebt. Auch ein Nachfolger wird bereits gehandelt.

Bei der rheinland-pfälzischen AfD bahnt sich noch in diesem Jahr ein Machtwechsel an der Spitze an. Parteikreise rechnen fest damit, dass Uwe Junge im Herbst für den AfD-Bundesvorstand antritt. Die Entscheidung habe er mehreren Parteimitgliedern bereits in persönlichen Gesprächen mitgeteilt, sagten AfD-Politiker unabhängig voneinander auf TV-Anfrage. Junge hatte wiederholt angedeutet, im Falle eines Wechsels in den Bundesvorstand seinen Posten als Landeschef aufgeben zu wollen.