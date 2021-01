Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Rheinland-Pfalz - Dreyer: Wechselunterricht für Grundschüler ab 1. Februar möglich aber kein Muss

Update Trier/Mainz Kein Kind solle Verlierer der Pandemie werden, sagte die Ministerpräsidentin am Mittwoch. In der Regel bleiben Schulen bis Mitte Februar geschlossen. Ausnahmen gibt es bspw. für Abschlussklassen. Dreyer kündigte Programme an, um lernschwachen Schülern zu helfen.