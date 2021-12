Corona : Weitere Omikron-Verdachtsfälle in der Region Trier

Trier Bei immer mehr Corona-Infektionen besteht der Verdacht, dass sie auf die Omikron-Variante zurückgehen. Auch in der Region Trier steigt die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen durch die Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz ist weiter gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) melde neun bestätigte Fälle. Am Dienstag waren es acht. Deutlich gestiegen sind hingegen die Verdachtsfälle. Am Dienstag meldete das Lua 63 Infektionen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie auf Omikron zurückzuführen sind, am Mittwoch lag die Zahl bei 108. Auch in der Region ist die Zahl der Verdachtsfälle gestiegen, insgesamt neun solcher Fälle meldete das Lua, davon sechs im Kreis Bernkastel-Wittlich, zwei im Eifelkreis Bitburg-Prüm und einer in der Stadt Trier.