Rheinland-Pfalz: Weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger gesunken. 2018 wurden insgesamt rund 38 700 gezählt und damit etwa 500 weniger als im Jahr zuvor, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. dpa