SPD in Rheinland-Pfalz : Die Kronprinzenfrage: Wer könnte auf Malu Dreyer als Ministerpräsidentin folgen?

Mainz Offen spricht keiner über das Thema. Hinter den Kulissen aber diskutiert das politische Mainz über potenzielle Kandidaten für Malu Dreyers Nachfolge. Die CDU meint, die Kronprinzenfrage würde sogar die Regierungsarbeit lähmen. Aber wer kommt überhaupt in Frage? Und wann ist ein cleverer Zeitpunkt für einen Machtwechsel?

Seit mehr als neun Jahren regiert Malu Dreyer als Ministerpräsidentin das Land. Noch vergangenes Jahr hatte sie sich entgegen dem damals schwachen Bundestrend der SPD mit einem starken Ergebnis in Rheinland-Pfalz durchgesetzt. Der CDU war es weder mit Christian Baldauf, noch zuvor mit Julia Klöckner gelungen, die SPD nach mittlerweile mehr als 30 Jahren an der Regierung zu stürzen.

Im Gegenteil, Dreyer holte bei den vergangenen beiden Wahlen jeweils einen großen Umfragerückstand bis zur Wahl auf. In der Partei genießt sie deshalb großen Rückhalt. Da wundert es kaum, dass sich die Sozialdemokraten in der Öffentlichkeit über die Frage ausschweigen, wer denn auf die Triererin folgen könnte. Auch Dreyer selbst gibt keine Zeichen, demnächst von der politischen Bühne abzutreten zu wollen.

Der Oppositionsführer selbst macht indes keine Anstalten, schon einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Landtagswahl ins rechte Licht zu rücken. Christian Baldauf, sowohl Fraktions- als auch Landesvorsitzender der Christdemokraten, winkt bei der Frage nach einer erneuten Spitzenkandidatur immer wieder ab. Ob er es noch einmal versucht, wollen er und die CDU von den Ergebnissen bei der Kommunalwahl in zwei Jahren abhängig machen. Hinter Baldauf kommt derzeit allenfalls der frisch gewählte Eifeler CDU-Generalsekretär Gordon Schnieder in Frage.

Er sehe derzeit niemanden, der an die Popularität von Dreyer heranreichen könnte, sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. Für die möglichen Nachfolger bei den Sozialdemokraten sei jetzt aber auch noch der falsche Zeitpunkt, sich ins Spiel zu bringen – zumal man es ihnen als Illoyalität auslegen könne, so Jun. Ganz verstecken können die Favoriten ihr Interesse aber nicht.

Da wäre die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Das Thema eines Kronprinzen oder einer Kronprinzessin bewegt uns aktuell nicht“, sagte sie im TV-Interview. Ob sie nein sagen würde, wenn Malu Dreyer wegen ihrer Nachfolge anklopft? „Wenn man in der Politik ist, will man auch gestalten und die Macht dazu haben.“ Ein Nein klingt anders. Die 47-Jährige bringt viel Erfahrung mit - als langjährige Bundestagsabgeordnete und auch als Ministerin in Rheinland-Pfalz. In ihrem Amt als Fraktionsvorsitzende kann sie nun befreit in allen politischen Themen aufspielen.