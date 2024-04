40 Klagen eingereicht Sind Beamte in Rheinland-Pfalz seit Jahren unterbezahlt?

Bezahlt das Land seine Beamten verfassungswidrig und seit Jahren einfach zu mies? Dieser brisanten Frage geht das Oberverwaltungsgericht (OVG) in seiner Verhandlung am 9. April auf den Grund. Im konkreten Fall klagt ein Vermessungsinspektor mehr Geld ein. Von dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz dürfte große Signalwirkung ausgehen, weil im vergangenen Jahr allein am Verwaltungsgericht Koblenz etwa 40 Beamte Klagen eingereicht haben, weil sie sich unterbezahlt fühlen. Zwei Pilotverfahren von Feuerwehrleuten sollen Ende April in Koblenz verhandelt werden. Dann könnte die Leitlinie des OVG schon vorliegen.