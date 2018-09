später lesen Rheinland-Pfalz will als Arbeitgeber attraktiver werden Teilen

Twittern

Teilen



Die Landesregierung und die Gewerkschaften wollen Rheinland-Pfalz attraktiver für Beamte machen. Das kündigten die Staatskanzlei und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung in Mainz an. dpa